哈萨克斯坦首席卫生医师签署新命令

哈通社/努尔苏丹/7月15日 – 哈萨克斯坦首席卫生医师7月14日签署了新的第32号令，对此前发布并执行中的首席卫生医师令进行了补充修订。新政令于7月15日开始生效。

首席卫生医师最新命令明确指出，所有国家机关和医疗机构工作人员、全国所有的为民服务中心、Kazpost邮政服务公司分支机构、二级银行、保险公司、房地产中介、广告公司、货币兑换处、当铺、美容院、理发店、干洗店、洗衣店、健身中心、运动场馆、运动和娱乐中心、水疗中心和按摩院、浴室、桑拿浴室、游泳池和其他设施的经营者和工作人员必须在 9 月 1 日前全面接种 COVID-19 疫苗。

«应安排工作人员（有长期性医疗禁忌症状及过去三个月内曾罹患COVID-19的人员除外）在2021年8月10日前完成COVID-19疫苗第一针接种，并确保在9月1日前完成全部两针的接种。»新命令中写道。

此外，没有接种COVID-19疫苗的哈萨克斯坦公民和拥有在哈长期居留许可证（绿卡）的外国公民在从外国入境哈萨克斯坦后，必须接受PCR检测和为期3天的隔离观察。隔离期间，若PCR检测结果为阳性，将转移至医院接受治疗。

新命令详细内容可点击链接https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/documents/details/191414?lang=kk 查阅。

【编译：木合塔尔·木拉提】