卫生部门称布拉拜景区度假高峰是首都新冠病例突增的原因之一

哈通社/努尔苏丹/7月16日 – 假日期间布拉拜旅游景区的高峰是导致近期首都新冠感染人数激增的一个主要因素。

努尔苏丹市公共卫生管理局负责人提穆尔·穆拉托夫15日在新闻发布会上表示，数日来首都新冠病例单日新增人数连续超过千例以上。

«这是非常高的数字。»他说。

据其介绍，目前首都各医疗机构内有超过8000名患者正在住院接受治疗，其中201人在重症监护病房。与此同时，死亡病例也有出现，近期日均约有15名患者因COVID-19死亡。

«当前卫生部门面临着严峻的形势，不过我们已经采取了必要的措施。»他说。

目前，首都已经动员了6000多名医生参与抗疫工作。

穆拉托夫认为，目前首都面临的疫情形势几乎是去年夏季高峰期的重演。

穆拉托夫指出，短短2~3天内导致感染人数出现爆发式的增长，与7月初假日期间，首都周边地区特别是布拉拜景区出现的度假人潮高峰有很大的关联。

«在度假归来的人员当中，感染者比例明显偏高。»他说。

根据此前的报道，在首都日的3天假期期间，大量市民前往布拉拜旅游区度假，曾一度导致景区公路发生堵车现象。

【编译：木合塔尔·木拉提】