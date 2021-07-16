哈萨克斯坦代表出席在美国举行的宗教自由峰会

哈通社/努尔苏丹/7月16日 – 哈萨克斯坦代表出席了在美国举行的首届国际宗教自由峰会。

据哈萨克斯坦新闻和社会发展部消息，哈国宗教事务委员会主席叶尔詹·努克扎诺夫出席了7月13~15日在美国华盛顿举行的首届国际宗教自由峰会。

此次峰会由美国国际宗教自由委员会（IRF）发起举办。

参会期间，努克扎诺夫向与会成员介绍了哈萨克斯坦在促进各宗教间和谐共处，以及确保宗教信仰自由方面采取的一系列国家政策和成效。他特别强调了哈萨克斯坦与美国在该领域的合作发展情况。

在峰会框架下，努克扎诺夫同发起此次峰会的前美国国际宗教自由事务无任所大使萨姆·布朗贝克先生和兰托斯人权和正义基金会主席卡特里娜·斯维特女士举行了会晤。

期间，他还与美国国务院国际宗教自由办公室主任丹尼尔·纳德尔、美国国际宗教自由委员会副主席努里·特克尔举行了会谈。

在此次峰会期间，哈萨克斯坦宗教事务委员会与美国非政府组织love Your Neighbor Community签署了谅解备忘录。

该备忘录旨在为宗教协会代表与国家机关之间就落实宗教自由和尊重基本人权等事务开展对话创造平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】