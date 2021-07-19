哈萨克斯坦歌手茹哈娅荣获第三十届斯拉夫集市艺术节总冠军

哈通社/维捷布斯克/7月19日 – 哈萨克斯坦歌手茹哈娅·拜杜肯斩获第三十届«斯拉夫集市»国际艺术节总冠军。

她是继迪玛希·库达依别尔艮和阿德勒汗·马克音之后，第三位赢得这一殊荣的哈萨克歌手。

«斯拉夫集市»歌唱大赛评委会主席阿纳托利·亚尔莫连科亲手为茹哈娅颁发了总冠军奖杯。

而在本届艺术界闭幕式上，哈萨克斯坦著名歌手、2015年«斯拉夫集市» 国际艺术节总冠军得主迪玛希•库达伊别尔艮作为特邀嘉宾，登台表演了节目。

茹哈娅·拜杜肯1998年出生于阿拉木图州塔勒德库尔干市，目前正在哈萨克国立艺术学院就读。

乐评人指出，茹哈娅的声音可以达到四个半八度。

在接受哈通社记者采访时，茹哈娅表示，她的祖父拜杜肯是一位艺术家，受其影响自己自幼喜爱音乐。

从4岁起，她在塔勒德库尔干的音乐学院开始接受声乐培训。

«在学习之余，我也教授声乐知识。我的学生很多，年龄最小的有5岁，最大的30多岁，每个人都有各自的特点。总的来说，在22岁的年纪成为一个老师，是很让人感到责任感的事情。所有的经历都能帮助一个人的成长。»她说。

«斯拉夫集市»国际艺术节首届举办与1992年，起源于三个国家—白罗斯、俄罗斯和乌克兰。 组织国的目的是让维捷布斯克市民和客人熟悉斯拉夫民间创作的歌曲。

哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮和阿德勒汗·马克音分别在2015年和2019年获得了这个国际音乐大赛的总冠军。