哈萨克斯坦影子经济占比正在逐年降低

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 哈萨克斯坦金融监管署发布消息称，该署将会同政府共同打击«影子经济»，计划到2025年将影子经济占比降至15%。为此，哈金融监管署正在协调中央国家机关和地方政府，制定《2021-2023年打击影子经济一揽子行动计划》。

拟采取的措施包括：建立建材和服务供应商统一名录；强制在部分零售贸易中使用自动结算系统和非现金支付工具；分阶段实施产品强制标签管理等。

哈金融监管署表示，«影子经济»占比正在逐年降低，2017年为28.75%，2018年为27.02%。据哈国家统计局最新数据，2019年«影子经济»占GDP的比重降为23.69%（含非法经济活动占比1.87%）。其中，商品生产占比5.65%，服务生产占比18.04%。服务业中，批发零售贸易及汽车、摩托车维修业«影子经济»占比较大，达到7.98%；运输仓储业«影子经济»占比3.78%。商品生产中，农林渔业«影子经济»占比2.21%；建筑业占比1.67%，制造业占比1.42%。

根据哈数字经济发展中心的数据，鞋类市场«影子经济»占比高达48.5%。为此，哈正在引入鞋类产品强制数字标签管理制度，以此降低«影子经济»份额。

此前有报道称，哈计划在未来3年内将«影子经济»规模降低40%。为实现这一目标，哈政府已批准《2020-2021年扩大非现金支付及发展非银行支付系统路线图》。

【编译：木合塔尔·木拉提】