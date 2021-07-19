欧亚经济联盟启动数字化技术调节项目

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 欧亚经济委员会理事会上周通过关于启动欧亚经济联盟«数字化技术调节»项目的决议。该项目的主要宗旨是通过数字化方式，制定商品强制要求、技术规范，以及技术调节领域的国际和地区标准清单。该项目规模庞大，涉及对上万份文件进行数字化处理。

欧亚经济委员会内部市场、数字化和IT技术委员（部长级）瓦尔达良表示，欧亚经济联盟«数字化技术调节»项目有助于实现联盟技术规范体系向数字化转型，包括对所有市场参与者交互过程进行重组和实现数字化，涉及生产商、出口商、进口商、供应商、消费者、技术评定机构、联盟成员国技术调节主管部门，以及负责标准化和认证的国家机关等。«数字化技术调节»项目有望为欧亚经济联盟技术调节领域发展和一体化进程注入新的动力，将其提升到全新的水平，有助于加快开发符合强制标准的新产品，节约产品认证费用和制定技术规范的时间。

据悉，欧亚经济联盟«数字化技术调节»项目将分阶段实施：2021年开展相关工作；2022-2023年开发服务系统；2023-2024年计划对其进行充实完善，并将其中的超国家部分和服务投入商用。项目资金由欧亚经济委员会提供。

欧亚经济联盟«数字化技术调节»项目是根据《欧亚经济联盟2025年前数字化进程主要实施方向》制定的，并已获得最高欧亚经济理事会批准。

【编译：木合塔尔·木拉提】