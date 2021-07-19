韩国亚丁湾护航舰超八成舰员感染新冠

哈通社/努尔苏丹/7月19日--据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）19日消息，截至当天上午8时，在亚丁湾执行护航任务的海军清海部队第34梯队«文武大王»号驱逐舰（4400吨级）较前一天上午8时新增感染新冠病毒确诊病例179例，累计247例，确诊感染的舰员比例超过八成。

自清海部队第34梯队15日发生首例确诊病例以来，军方委托部队所在地的卫生部门对全体舰员300多人进行病毒检测，发现确诊感染的舰员占比高达82.1%。其余的舰员中有50人的检测结果呈阴性，另有4人被通报为«无法判定»。

这或成为韩军内部最为严重的集体感染事件。鉴于病毒潜伏期因人而异，且舰艇内密闭空间多，通风换气设施均相连，加上舰上官兵均未接种新冠疫苗，确诊病例规模恐进一步扩大。

政府已于前一天下午派遣两架空军空中加油运输机（KC-330），以接回清海部队官兵。飞机将于当天下午依次飞抵当地。若任务执行顺利，舰员们最早可于20日下午抵达位于京畿道城南市的首尔机场。联参表示，目前有16例确诊病例住院接受治疗，尚无重症病例。经过医疗团队判断，所有舰员均可搭乘运输机回国。

另一方面，200人左右的特遣小组也将于当天下午随机抵达当地，组员们均完成新冠疫苗接种，且核酸检测结果呈阴性。其中，第7特混战团首长（准将级）率领的148名海军官兵将在防疫工作完成后代替第34梯队接管«文武大王»号，并将驱逐舰驶回韩国。