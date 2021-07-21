政府副总理视察库斯塔奈州哈俄联合工业项目

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 据总理官网消息，哈萨克斯坦副总理罗曼·斯卡利亚尔在库斯塔奈州视察工作期间，与俄罗斯工业和贸易部代表丹尼斯·帕克共同参观了哈萨克斯坦-俄罗斯工业合作框架内投资项目的实施情况。

库斯塔奈州展示出了较强的工业能力，当地汽车工业、农业机械生产和零部件生产基地的新项目正在启动或已经成功运营，为当地新增了数千个就业机会。

目前，萨热阿尔卡汽车制造厂在 AVTOVAZ 的参与下开始了 LADA 汽车的联合生产。该工厂的生产基地将生产全系列的 LADA 汽车：Niva Travel、Niva 4x4、Vesta、X-RAY、Largus 和 Granta。该企业计划进一步加大拉达在哈萨克斯坦汽车工厂的国产化力度，并为生产Granta安排了新的工作岗位，对员工进行了必要的培训。

政府代表团还视察了雷诺在萨热阿尔卡汽车制造厂的生产线运作情况，该工厂最近开始生产Arcana和Captur车型。

哈政府副总理还视察了KamLitKZ工厂的建设，该工厂为KAMAZ K5新车型系列卡车生产零部件。

在副总理的见证下，KamLitKZ与KAMAZ签署了一项新的投资合同，旨在生产驱动桥主驱动装置。这些协议的签署是KAMAZ公司在哈萨克斯坦建立现代高科技汽车零部件生产大型投资项目的又一举措。新项目的总投资金额约820亿坚戈，将在哈萨克斯坦工厂和相关行业创造600多个新工作岗位。

哈政府副总理、俄罗斯工业和贸易部代表、KAMAZ PTC总经理和AVTOVAZ 公司总裁出席该会议，会上共签署了8份关于在哈萨克斯坦实施新投资项目的重要协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】



