哈萨克斯坦重要食品绝大多数由本国供应

哈通社/努尔苏丹/7月21日 – 2021年哈国内市场71.4%的禽肉需求和54.2%的奶酪需求由本国供应。

分析网站energyprom.kz的分析显示，与2020年相比，哈萨克斯坦的鱼获生产和冷冻量在2021年的1~5月下降了23.1%，为1.74万吨。熟鱼或其他鱼罐头产量、鱼子酱及其替代品产量6800吨，同比下降12.4%。

香肠产量增加 0.1% 至 2.37 万吨。 与此同时，禽肉及其冷冻生产发展势头良好，增产0.8%至4.4万吨。

今年 前5 个月，哈萨克斯坦奶酪和白干酪产量增至 1.49 万吨，同比增长 14.9%。 食糖产量增长4.3倍，达到11.38万吨。

在新冠大流行爆发之前，上述产品的进口量较高，但现在国内供应商已经有能力满足大部分本国需求。

此前哈萨克斯坦总理官网曾表示，目前国内具有重要社会意义的29中食品产品中，有23种食品已经实现了80%~100%的国产化供应。

需要进口来补足市场需求的6类产品是：其余6种商品：鱼（60.8%）、香肠（62.0%）、奶酪和干酪（57.0%）、糖（46.6%）、家禽（58.3%）、苹果（62.9%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】