政府总理视察阿克套旅游区开发项目实施情况

哈通社/努尔苏丹/7月21日—政府总理阿斯哈尔·马明21日在对曼格斯套州进行工作访问期间，出席了哈萨克斯坦首个TETYSBLU主题乐园的开幕仪式。

该主题乐园位于阿克套旅游区，其中包括BluPower、Watermania、Snorri等30多个游乐设施。

总理还就旅游区开发项目的实施情况，包括高尔夫球场、购物中心、希尔顿、费尔蒙以及Aqualina Resort酒店项目的工程进展情况进行了了解。据悉，高尔夫俱乐部、购物中心和费尔蒙酒店项目的建设工程计划于 9 月完工。

马明还对计划于今年10月完工的长度为49公里的额外供水管道和长度为33公里的下水道项目的建设情况进行了熟悉。在此方面，总理指示保质保期完成运输、工程和通讯基础设施项目的建设工作。

同时，总理就该州渔业的发展情况，包括鲟鱼养殖场项目的建设工程，以及在里海水域组织捕鱼的相关项目进行了了解。

此外，总理还视察了总长度为24公里的阿克套-机场一级公路的建设情况，以及长度为4.5公里的自本田中心至吾穆尔扎克村T形路口之间的城市公路重建工作。据了解，该项目将于今年9月1日完工。

【编译：达娜】