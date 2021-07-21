政府总理视察阿克套市数据处理中心

哈通社/努尔苏丹/7月21日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对阿克套市进行的工作访问期间，视察了Transtelecom公司的面积为 1664 平方米的数据处理中心。

数据处理中心的建设于2020年开始，并在10个月内完成， 建设费用为68亿坚戈。

在创纪录的时间内，TTC团队能够按照Tier III级别的所有安全和可靠性标准，在包括阿克套市在内的哈萨克斯坦9个城市实施了大型数据中心建设项目。

«现代数据处理中心是一个提供安全数据交换的数字围墙。 今年我们计划开发一个区域性的数据处理中心网络。 随着参与地域的扩大，我们必须确保所有设施在数据中心基础设施和运营方面都符合 Tier III 标准。» Transtelecom董事会主席叶勒纳尔·阿达伊别阔夫说道。

该公司的客户已经可以使用阿克套、卡拉干达、克孜勒奥尔达、阿特劳、阿克托别、乌拉尔、杰兹卡兹甘、努尔苏丹和阿拉木图市运营的数据中心的各类服务。 其中包括：服务器定位安装（colocation）、云基础设施（IaaS）、备份、管理等服务。

【编译：阿依波塔】