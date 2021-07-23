哈萨克斯坦与俄罗斯签署航空航天领域合作协议

哈通社/努尔苏丹/7月23日 -- 第15届莫斯科国际航空航天展览会（MAKS-2021）期间，俄罗斯茹科夫斯基中央空气流体动力学研究院（TsAGI）与哈萨克斯坦航空工业有限公司签署合作协议

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布消息，双方签署的协议内容包括共同开展研究项目，联合开发无人驾驶飞行器和飞行模拟器。

TsAGI研究院与哈萨克斯坦太空旅行国有公司签署俄哈航天领域合作计划。

此外，哈工基发展部部与TsAGI研究院就继续组织双方代表团互访等问题举行谈判。

TsAGI研究院院长西帕洛表示，与哈萨克斯坦建立伙伴关系是俄罗斯开展航空航天领域国际合作的重点方向之一。TsAGI研究院将积极参与双边合作项目，在航空航天科技领域寻找更多合作机会。

2021年7月20日-25日，MAKS-2021在莫斯科近郊的茹科夫斯基市举行。哈萨克斯坦首次受邀作为主宾国参展。

哈萨克斯坦国家馆展览面积750平米，11家国防和航空航天企业参展。

俄罗斯总统普京在航展开幕式上表示，俄罗斯将扩大与哈萨克斯坦及其他欧亚经济联盟国家在飞机制造等高科技领域的合作。





【编译：木合塔尔·木拉提】