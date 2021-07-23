都有哪些运动员曾经担任过哈萨克斯坦奥运代表团旗手？

哈通社/努尔苏丹/7月23日 -- 第32届夏季奥运会将于23日努尔苏丹时间5时在日本首都东京开幕。

根据东京奥运组委会公布的信息，哈萨克斯坦代表团将在本届奥运开幕式上第43位入场。

开幕式上，每个代表团的旗手都由知名运动员担任。 下面让我们一起来回顾历届奥运会哈萨克斯坦旗手。

1996年哈萨克斯坦首次以独立国家奥运代表团参加了夏季奥运会，拳击手叶尔马罕•伊布拉伊莫夫成为第一名奥运旗手。

2000年悉尼奥运会，叶尔马罕•伊布拉伊莫夫又一次成为哈萨克斯坦奥运旗手。

叶尔马罕•伊布拉伊莫夫--亚特兰大奥运会获得拳击项目银牌，悉尼奥运会金牌得主。

2004年的雅典奥运会上，柔道选手阿斯哈特•吉特科耶夫成为了奥运代表团旗手。

阿斯哈特•吉特科耶夫--柔道亚洲冠军、北京奥运会柔道100公斤以下级银牌得主、哈萨克摔跤大师、哈萨克斯坦男子柔道国家队主教练。

2008年北京奥运会时的哈萨克斯坦代表团旗手是，举重亚洲冠军巴赫特•阿合迈托夫。

2012年伦敦奥运会，古典式摔跤亚洲冠军，世界大奖赛铜牌得主努尔马汗•特纳利耶夫成为了旗手。

2016年里约奥运会，80公斤以上级跆拳道选手、亚洲银牌得主鲁斯兰•贾帕尔沃夫，成为了旗手。

值得一提的是，今年的奥运会开幕式上，每个代表团都安排了一男一女两位旗手。哈萨克斯坦代表团的两位旗手分别是伦敦奥运会田径赛冠军、曾多次在夏季奥运会上赢得奖牌的运动员奥尔加·雷帕科娃和国家拳击队队长、两届世界冠军卡穆什别克·阔恩卡巴耶夫。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫7月2日接见了奥运代表团成员，并向两位旗手庄严的递交了哈萨克斯坦国旗。

【编译：木合塔尔·木拉提】











