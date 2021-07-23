阿克套和伊斯坦布尔之间直航航班今日开通

哈通社/阿克套/7月23日---阿克套和伊斯坦布尔之间的直航航线于23日开通。

曼格斯套州州长赛热克拜·图鲁莫夫、土耳其驻哈萨克斯坦大使乌夫科·耶凯吉、土耳其驻阿克套总领事穆扎菲尔·阿克伊勒德尔穆、土耳其航空公司分公司董事长哈桑·萨瓦什·埃尔登出席了航线的开通仪式。

州长图鲁莫夫在讲话中表示，在过去的10-15年里，曼格斯套州已成为最具投资吸引力的地区之一。此外，该地区是哈萨克斯坦旅游潜力发展的主要方向。要实现既定目标，提高经济水平，就必须开发地区的交通潜力。对速度、舒适等因素的需求促进了航空运输的发展。同时，曼格斯套州所处的地理位置也将进一步促进多式联运系统的发展。

阿克套机场的国内航班的中转旅客可经莫斯科、伊斯坦布尔、巴库到达任何地方。此外，阿克套机场与格鲁吉亚和亚美尼亚等里海沿岸国家也有着密切联系。而今天，曼格斯套州居民能够通过新的航线前往有着悠久历史的伊斯坦布尔。

值得一提的是，土耳其航空将执行阿克套和伊斯坦布尔之间的直航航班，航班与7月23日起每周两班，机型为空客A320 Neo。

【编译：达娜】