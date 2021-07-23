美国传染病专家称未接种疫苗人群将为病毒变异提供温床

哈通社/努尔苏丹/7月23日 -- 传染病专家观察到，在持续的新冠病毒大流行中，未接种疫苗的人对每个人都构成了危险。

据美国有线电视新闻网报道，专家们表示，如果没有接种疫苗的人感染了新冠病毒，他们就会面临很大的风险。

«未接种疫苗的人是潜在的变异工厂。未接种疫苗的人越多，病毒繁殖的机会就越大，»范德比尔特大学医学中心传染病学系教授威廉·沙夫纳博士告诉新闻门户网站。«当机率发生时，它会发生变异，它可能会引发一种更严重的变异突变，»沙夫纳补充道。

约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院的微生物学家和免疫学家Andrew Pekosz解释了是什么让病毒如此容易传播。

«随着病毒的突变出现，那些持续存在的突变使病毒更容易在人群中传播。

«每次病毒发生变化时，都会给病毒一个不同的平台来增加更多的突变。现在我们有了更有效地传播的病毒，»他说。

说到变体，在不同的国家发现了不同类型的变体。根据 CNN，B.1.1.7 或 Alpha 变体最早出现在英格兰。B.1.351 或 Beta 变体首次在南非被发现。Delta 变体，也称为 B.1.617.2，首先在印度被发现。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



