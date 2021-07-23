东京奥运会开幕 众多比赛因疫情“空场”

哈通社/努尔苏丹/7月23日-- 据共同社消息，第32届夏季奥运会23日晚在日本东京都新宿区的国立竞技场举行了开幕式。本届奥运会因新冠疫情影响而史上首次延期1年，在举办城市东京处于紧急事态宣言下的形势中启动。包括开幕式在内，大部分比赛场馆采用无观众的«空场»方式。由于对疫情扩大的不安情绪、以及直至前夕接连出现的奥组委的混乱，此次奥运缺乏庆典氛围，充满特例。

这是1964年东京奥运以来，第2次在日本举办夏季奥运。除了不参加的朝鲜以外，有205个国家・地区和难民代表团共计约1.1万名运动员参加。在截至8月8日的17天里，将举行史上最多的33个大项、339个小项的比赛。

开幕式上，担任东京奥运名誉总裁的天皇宣布开幕。历经121天巡回全国的圣火将在圣火台上点燃。

日本代表团有583名运动员，人数创新高，目标是获得30枚金牌。作为东道主国，日本队将最后入场，男子篮球运动员八村垒（23岁）和女子摔跤运动员须崎优衣（22岁）担任旗手。

日本国内新增新冠感染人数趋于增多，入境的运动员和相关人员也接连被测出阳性。对于政府与国际奥委会（IOC）主张的«安心安全»的奥运，逆风强劲。从东日本大地震中«重建»的理念也笼上了阴影，在新冠疫情下举办奥运的意义将再次受到质疑。

参加开幕式的奥运相关人员削减至950人左右，首相菅义伟、东京都知事小池百合子、IOC主席巴赫等出席。

以21日的垒球和足球拉开序幕的各项比赛将从24日起全面展开。棒垒球时隔两届奥运实现重返，新增项目空手道、滑板、运动攀登和冲浪将亮相。比赛场馆分布在10个都道县，包括以东京为中心的首都圈、北海道、宫城、福岛、茨城、静冈以及公路自行车赛途经的山梨。