欧亚经济委员会与伊斯兰粮食安全组织签署备忘录

哈通社/努尔苏丹/7月26日 -- 欧亚经济委员会农工综合体委员卡马良与伊斯兰粮食安全组织总干事巴依达乌列特日前在莫斯科签署《谅解备忘录》，确定欧亚经济委员会与伊斯兰粮食安全组织开展合作的主要方向和措施。

卡表示，确保粮食安全是欧亚经济联盟成员国的核心关注之一，也是欧亚联盟一体化议程的重要内容。目前，联盟成员国与伊斯兰合作组织成员国间的合作大多以双边形式开展。《备忘录》的签署，将为各方开展农业政策和经验交流，扩大合作地域范围注入动力。

卡指出，欧亚经济委员会与伊斯兰粮食安全组织加强合作，有利于扩大联盟成员国与伊斯兰世界经贸合作前景，利用各方经验有效保障粮食安全。在新冠肺炎大流行背景下，深化各方合作尤为重要。粮食安全保障和农产品、食品供应等问题需要各国及时作出决策，携手共同应对。

巴表示，2011年，哈首任总统纳扎尔巴耶夫倡议在伊斯兰合作组织框架下组建粮食安全问题专门机构。今天，伊斯兰粮食安全组织拥有36个成员国，主要任务是确保粮食安全，促进农业和农村地区发展。《备忘录》的签署，为今后开展成果丰硕的长期合作奠定基础。合作的主要方向之一是促进农业可持续发展，实现农产品和食品生产供应平衡。伊斯兰粮食安全组织计划就欧亚经济联盟部分敏感商品开展合作，为稳定食品市场价格、扩大农业和生物技术交流发挥积极作用。巴邀请欧亚经济委员会代表以视频方式参加2021年9月举行的伊斯兰粮食安全组织大会。

【编译：木合塔尔·木拉提】