乌兹别克斯坦计划在本国境内生产中国新冠疫苗

哈通社/塔什干/7月26日 -- 乌兹别克斯坦计划在本国境内生产该国学者与中国安徽智飞龙科马生物制药有限公司（Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical）合作研发的新冠疫苗ZF-UZ-VAC2001。

根据乌兹别克斯坦国家通讯社的报道，受乌兹别克斯坦创新发展部和医药工业发展署的邀请，中国安徽智飞龙科马生物制药有限公司代表团7月23日访问了塔什干。

乌创新发展部新闻中心表示，邀请中国制药企业代表团访问的主要目的，是开展关于乌兹别克-中国联合研发的新冠疫苗本国化生产的谈判。专家们将对乌兹别克斯坦的疫苗生产基础设施情况进行评估。

中国科学院是SARS-CoV-2冠状病毒疫苗研发项目的牵头方和协调者。而乌兹别克斯坦创新发展部先进技术中心、乌卫生部病毒研究所因为直接参与了疫苗的开发试验，以及在疫苗临床试验阶段的贡献，而被认定为该疫苗的合著者。

据了解，乌兹别克斯坦共订购了850万剂ZF-UZ-VAC2001疫苗。这种疫苗的特点是需要进行三次接种。

【编译：木合塔尔·木拉提】