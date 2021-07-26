哈通社/卡拉干达/7月26日 – 哈萨克斯坦今年将增加收费公路的数量。

哈萨克公路国有公司（QazAvtoJol）收费公路司司长阿尔曼·叶沙诺夫介绍称，目前哈萨克斯坦共有4条收费公路，分别是：阿拉木图-霍尔果斯、阿拉木图-卡普恰盖、努尔苏丹-铁米尔套、努尔苏丹-舒其。

根据车辆的类型不同，其收费标准也有差别。收费公路对轻型车辆的收费标准是每公里1坚戈，重量在15吨以上的载重车辆收费标准为每公里25坚戈。

该收费标准确立于2013年，至今没有发生变化。今年新增的收费公路也将按照这一标准收费。

收费公路入口处的收费站支持20种缴费方式，包括现金支付、短信支付、二维码支付、信用卡支付等。

今年«西欧-中国西部»交通走廊框架下的多条公路将转为收费公路。

2020-2025年在光明之路国家基础设施发展计划框架下，哈萨克斯坦将对1.1万公里公路实施收费政策。其中，2021年6月起，对其中总长为5800公里的18段公路实施收费。

今年成为收费公路的18段公路分别为：

奇姆肯特-乌兹别克斯坦边界；乌拉尔-俄罗斯边界（萨拉托夫）；乌拉尔-俄罗斯边界（萨马拉）；俄罗斯边境（奥伦堡）-阿克托别；休钦斯克-彼得罗巴甫尔；奇姆肯特-克孜勒奥尔达；奇姆肯特-塔拉兹；塔拉兹-海纳尔；卡普恰盖-塔勒德库尔干；卡拉布塔克-克孜勒奥尔达；阿克托别-乌拉尔；阿特劳-别伊涅乌-乌兹别克斯坦边界；阿克套-别伊涅乌；库斯塔奈-俄罗斯边界（特罗伊茨克）；努尔苏丹-库斯塔奈；巴甫洛达尔-俄罗斯边界（鄂木斯克 ）；努尔苏丹-巴甫洛达尔；巴甫洛达尔-塞梅-卡勒巴套路段。

每个路段的通行费取决于高速公路的技术类别。 例如，一级公路上，所有汽车均需付费，而在二级和三级公路上，仅需卡车付费。

【编译：木合塔尔·木拉提】