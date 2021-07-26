哈萨克斯坦加强对家暴行为的立法打击

哈通社/努尔苏丹/7月26日 – 哈萨克斯坦将通过立法强化对家庭暴力行为的惩处力度。

哈萨克斯坦共和国内务部行政警察委员会副主席阿列克谢·米留克在26日召开的新闻发布会上表示，根据现行法律法规，警方在接到有关家庭暴力行为的案件报告，并查实相关案情后，即使受害人没有提出申诉，依然可以启动针对施暴者的法律程序。

他同时指出，家庭暴力行为的施暴方通常是男性，而受害者通常为女性。同时，由于这些女性（妻子）在家庭中对男性（丈夫）存在心理和物质方面的依赖，因此常常会选择和解，而不愿意提起申诉。

统计显示，哈萨克斯坦内务部在2020年共受到了1.9万份关于家庭暴力行为的报案，但其中只有约1/4的案件在被害人的坚持申诉下启动相关执法程序，并移交法院审理。

«总体而言，大约六成的家暴案件执法过程，会随着双方的和解而终止。» 阿列克谢·米留克说。

阿列克谢·米留克表示，目前内务部正在对涉及家庭暴力行为案件的和解程序进行重新审议。

根据阿列克谢·米留克的说法，内务部计划申请对相关法律进行修订，增加限制性的新条款。

根据修订意见，今后警方在处理家庭暴力行为案件时，将仅允许施暴方与被害者之间达成一次和解，如果该施暴者再次对被害人实施家庭暴力行为，将不再允许双方和解，直接启动针对施暴者的司法程序。

【编译：木合塔尔·木拉提】