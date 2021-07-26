哈通社/努尔苏丹/7月26日--哈萨克斯坦将增加铁路交通网络，以加大货运中转量。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部交通委员会副主席詹尼别克·泰詹诺夫在26日举行的新闻发布会上表示，为了进一步增加铁路货运量，确定了需要现代化和扩大的“狭窄 ” 区域。在这方面 ，计划在“中国-欧洲-中国 ” 运输线上建设第二条线路，并实现“多斯特克-莫因特 ” 铁路运输段的电气化。该项目将使走廊的中转量增加5倍，从而确保每年从中国到欧洲的集装箱流量的不断增长。

此外，计划在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间修建一条新的铁路线 “达尔巴扎-马赫塔阿热勒 ” ，以减轻萨热阿尕什过境点的负荷。

据其介绍，该项目的实施将使该段运力翻倍，与乌兹别克斯坦的列车从当前每天的26列增加到50列，货运时间减少1.5倍。 同时，能提高中亚到欧洲的进出口流，从而加强哈萨克斯坦在国际市场上的地位。

他表示，建设绕过阿拉木图车站的铁路项目正在通过公私合作模式实施。这将使货物通过阿拉木图站的中转时间缩短至2天，将阿拉木图站的负荷减少40%。

【编译：阿依波塔】