政府总理会见意大利埃尼集团首席执行官

哈通社/努尔苏丹/7月26日—哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明26日会见意大利埃尼集团（Eni）首席执行官克劳迪奥·德斯卡尔齐。

据政府总理官网消息，埃尼集团自1992年起在哈萨克斯坦开展业务，已对哈萨克斯坦投资超150亿美元。

会谈中，双方就提高和保持卡沙甘和卡拉恰甘纳克油田石油和凝析油的生产水平，以及在哈萨克斯坦开发可再生能源项目等问题进行了讨论。

总理表示，埃尼集团是哈萨克斯坦重要的投资合作伙伴，并表示埃尼公司对卡沙甘和卡拉恰甘纳克油田的开发以及伊萨泰和阿拜油田的勘探做出了贡献。

同时，埃尼集团为哈萨克斯坦的能源转型和脱碳项目做出了重大贡献，现阶段正在该领域实施一系列联合项目，包括在阿克托别州实施的装机容量达100兆瓦的风力发电厂建设项目。此外，在突厥斯坦州建造的装机容量达50兆瓦的太阳能发电厂项目目前已接近尾声。

根据此次会谈结果，哈方与埃尼集团签署了一系列相关合作文件。

具体来讲，哈萨克斯坦国家石油天然气公司同埃尼集团签署了关于开发能源转型项目的合作备忘录，用于生产和实施电力的能源转型项目以及在哈萨克斯坦开发农业和氢项目。

此外，生态、地质和自然资源，以及哈萨克地质（Kazgeology）国家地质勘探公司同埃尼集团签署了关于在哈萨克斯坦实施底土利用联合项目的合作备忘录。

【编译：达娜】