东京奥运第三日：哈萨克斯坦获第三枚铜牌

哈通社/努尔苏丹/7月26日—26日，2020东京奥运进入第三个比赛日。哈萨克斯坦队进行举重、乒乓球、射击、射箭、拳击、柔道、皮划艇激流，以及网球8个大项的比赛。

根据当天的比赛结果，哈萨克斯坦队在网球项目：

女子单打第二轮比赛中，叶列娜·热巴金娜对阵瑞典选手瑞贝卡·皮特森，以6:2/6:3的比分击败对手，顺利晋级。

柔道项目：

男子73公斤32强淘汰赛中，詹赛·司马古洛夫对阵亚美尼亚选手费迪南德·卡拉佩蒂安，以1秒2的成绩获胜，却在16强淘汰赛不及加拿大选手亚瑟·马志里顿，无缘奥运奖牌。

皮划艇激流：

男子单人划艇激流回旋半决赛中，亚历山大·库利科夫以110秒23的成绩排名第12位，未能晋级。根据比赛规则，半决赛前十名选手可晋级决赛。

乒乓球：

男子单打第三轮比赛中， 基里尔 · 格拉斯门科以 1:4 的比分输给德国选手蒂莫·波尔，未能晋级。

射击：

女子双向飞碟资格赛第二天比赛中，卓娅·克拉夫琴科和阿塞姆·奥林贝分别以 113 和 111 的分数排名第 22 和 26 位，未能晋级决赛。

射箭：

男子团体八分之一淘汰赛中，哈萨克斯坦队对阵印度队，以 2:6 的比分落败。

拳击：

男子蝇量级32强赛中，萨肯·比博森诺夫对阵波多黎各选手扬凯尔·里维拉·菲格罗亚，以4:1的比分获胜，顺利晋级16强赛。他将在下场比赛对阵法国拳手比拉·本纳。

举重：

女子55公斤级比赛中，祖尔菲亚•钦珊罗以213的总成绩位列季军（抓举90公斤 挺举123公斤），荣获铜牌奖项。哈萨克斯坦队第三枚铜牌诞生。

目前，哈萨克斯坦队在东京奥运会上已获得3枚铜牌，暂居奖牌榜第38位。

【编译：达娜】