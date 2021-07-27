首都居民接种新冠疫苗将有机会赢取两居室公寓

哈通社/努尔苏丹/7月27日 – 哈萨克斯坦首都努尔苏丹市市政府宣布，将继续在该市居民中举办«接种疫苗赢取大奖»抽奖活动，奖品为一套两居室公寓。

所有在6月25日至8月31日期间，在努尔苏丹市任何一个疫苗接种中心接种新冠疫苗第一针的18岁以上首都居民，均会通过卫生部门的医疗系统数据库自动参与抽奖，无需另外申请。

市政府将通过Birge服务平台的随机抽奖程序，对卫生部数据库中所有已接种人员数据进行随机筛选，并得出最终的获奖者ID。抽奖结果将于2021年9月初揭晓。

与此同时，首都最大的商业娱乐中心MEGA Silk Way也宣布，在位于该商业中心的疫苗接种点接种疫苗的居民，将有机会赢得一辆汽车作为奖品。

努尔苏丹市政府自新冠疫苗全民接种计划实施以来，启动了一系列 «接种疫苗赢取大奖»活动，每周会通过直播形式进行抽奖，奖品包括iPhone12智能手机等。

这些活动的奖品均由赞助商提供，旨在提升公众的接种积极性。市政府及卫生部门提醒公众，只有通过接种疫苗早日形成全社会对新冠病毒的群体免疫，才能早日恢复原有的正常生活秩序，保障自己和家人的身体健康。

【编译：木合塔尔·木拉提】