哈萨克斯坦内务部加强对机场和火车站新冠防疫措施监督

哈通社/努尔苏丹/7月27日 – 根据总统下达的任务要求，哈萨克斯坦内务部加强了针对伪造PCR检测报告和新冠疫苗接种证明文件（疫苗护照）的犯罪行为的打击力度。

内务部官网Polisia.kz发布消息称，年初至今，内务部共查处伪造和使用虚假PCR检测报告的案件45起，伪造和使用虚假新冠疫苗接种证明文件（疫苗护照）的案件35起。

于此同时，内务部加强了在国内各机场和火车站通过Ashyq健康二维码系统对过往旅客的COVID健康码，以及PCR检测报告和疫苗护照的检查力度。

根据内务部交通警察厅厅长奥纳尔·别克耶夫介绍，在阿拉木图国际机场，交通警务人员与机场勤务人员一道，拦截了一对使用伪造的PCR检测报告、准备飞往土耳其度假的男女青年。

他还表示，在奇姆肯特市近期也有一名使用伪造的PCR检测报告，准备飞往白俄罗斯的居民被捕。

«他们都没有被允许乘坐飞机离开。上述案件，已经根据哈萨克斯坦共和国刑法385条第3款（使用虚假证件）的规定，启动了庭审前的相关司法程序。»他说。

内务部官员指出，根据现行法律条款，伪造虚假证件将有可能被判处4年有期徒刑，而购买和使用虚假证件，将有可能面临为期40天的拘留。

【编译：木合塔尔·木拉提】