东京奥运第四日：哈萨克斯坦网球和游泳选手晋级

哈通社/努尔苏丹/7月27日—27日，2020东京奥运迎来第四个比赛日。哈萨克斯坦队开展射箭、拳击、柔道、跆拳道、水球、游泳、网球7个大项的角逐。

根据当天的比赛结果，哈萨克斯坦队在网球项目：

男子单打第二轮比赛中，米哈伊尔·库库什金对阵白俄罗斯选手伊利亚·伊华舒卡，以7:6/3:6/3:6的比分不及对手，未能晋级。

女子单打第三轮比赛中，叶列娜•热巴金娜对阵克罗地亚选手东娜·韦基奇，以7:6/6:4的比分击败对手，晋级四分之一决赛。

射箭：

男子个人1/32淘汰赛中，丹尼斯•甘尼以6:4战胜埃及对手尤索夫·托尔巴，但在1/16淘汰赛中未能战胜意大利对手毛罗·内斯波利，以2:6告负被淘汰。

拳击：

男子次中量级16强赛中，阿布莱汗·朱斯珀夫不敌美国对手德兰特·约翰逊，以1:4比分遭淘汰。

男子重量级16强赛中，瓦西里•列维特遭西班牙对手恩曼纽尔·雷耶斯·普拉KO，未能晋级。

柔道：

男子81公斤级32强淘汰赛中，迪达尔·哈姆扎不敌蒙古对手萨伊德·莫拉，未能晋级。

跆拳道：

女子67公斤级16强赛中，选手詹塞尔·德尼兹对阵乌兹别克斯坦选手斯韦特兰娜·奧西波娃，以10：9的比分取胜晋级。然而却在四分之一决赛中，不敌英国对手比安卡·沃克登被淘汰。

男子80公斤级16强赛中，鲁斯兰·扎帕罗夫以11：7的比分击败了来自德国的对手亚历山大·巴赫曼，然而同样在四分之一决赛中，未能战胜韩国对手金东仁。

水球：

男子预赛中，哈萨克斯坦队对阵塞尔维亚队，以5:19的比分落败。

游泳：

男子200米蛙泳预赛，德米特里•巴兰丁以2分08秒99的成绩位列小组第4位，晋级半决赛。