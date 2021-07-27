托卡耶夫总统指出阿克莫拉州的发展重点

哈通社/阔克舍套/7月27日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对阿克莫拉州进行的工作视察框架下，州长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫就该州正在实施的投资项目和阔克舍套市的发展前景做出了工作汇报。

总统听取了该州主要的社会经济指标，以及农业、旅游、工程、建筑、能源等领域的投资项目相关情况。

国家元首听取了州长的报告后，概述了该州发展的重点。

总统表示，该州目前有一系列重要任务，其中之一是，粮食收割工作。第二，解决为农场提供饲料问题。

同时，总统解释了有关将阔什乡升格为市级行政单位的决定。

“这一决定主要是为了优化阔什乡居民的生活状态。根据登记数据，阔什乡居大约有4万名居民，但实际居住人口有8万人。为了办理各类手续，他们不得不前往阿克莫拉州首府阔克舍套市， 这需要花费时间和精力。因此，做出了将阔什乡升格为市级行政单位的决定， 我认为这是正确的决定。 ” 总统说道。

托卡耶夫总统强调指出，需要兑现对阔克舍套市居民的承诺并开始建设热电厂。

同时，他还谈到了该州农业机械的发展问题，并指出科克舍套市是该领域的主要中心之一。

总统对阿克莫拉州政府的住房建设计划表示了支持，并表示，有必要规范社会住房问题。

此外，总统再次强指出了举行乡村行政长官（乡长）直选的正确性。 他表示，公开公平举行的选举活动没接到任何投诉，村民们选择了他们所信任的候选人。

【编译：阿依波塔】