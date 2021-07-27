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    21:57, 27 七月份 2021 | GMT +6

    东京奥运会:今日哈萨克斯坦队无奖牌入账

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    哈通社/努尔苏丹/7月27日--东京奥运会7月27日的赛程结束。

    根据第四个比赛日的结果，哈萨克斯坦队无奖牌入账。

    根据东京奥运会官网消息，获得三枚铜牌的哈萨克斯坦与乌克兰并列第47位。

    奖牌榜上，日本以总计10金3银5铜的成绩，位居榜首。排在第二的是美国，总计9金8银8铜。中国位居第三，共计9金5银7铜。

    截至7月27日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

    1. 日本 - 10-3-5

    2. 美国- 9-8-8

    3.中国- 9-5-7

    4. 俄罗斯- 7-7-4

    5. 英国- 4-5-4

    6. 韩国- 3-2-5

    7. 澳大利亚- 3-1-5

    8. 加拿大- 2-3-3

    9.法国- 2-2-3

    10.德国- 2-0-3

    今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。

    来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

    东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。 哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 黄金储备
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