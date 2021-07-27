东京奥运会:今日哈萨克斯坦队无奖牌入账

哈通社/努尔苏丹/7月27日--东京奥运会7月27日的赛程结束。

根据第四个比赛日的结果，哈萨克斯坦队无奖牌入账。

根据东京奥运会官网消息，获得三枚铜牌的哈萨克斯坦与乌克兰并列第47位。

奖牌榜上，日本以总计10金3银5铜的成绩，位居榜首。排在第二的是美国，总计9金8银8铜。中国位居第三，共计9金5银7铜。

截至7月27日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

1. 日本 - 10-3-5

2. 美国- 9-8-8

3.中国- 9-5-7

4. 俄罗斯- 7-7-4

5. 英国- 4-5-4

6. 韩国- 3-2-5

7. 澳大利亚- 3-1-5

8. 加拿大- 2-3-3

9.法国- 2-2-3

10.德国- 2-0-3

今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。

来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。 哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

【编译：阿依波塔】