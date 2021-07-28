美国亚利桑那大学代表团对彼得罗巴甫尔进行工作访问

哈通社/努尔苏丹/7月28日—美国亚利桑那大学日前抵达彼得罗巴甫尔，进行工作访问。

北哈州州长库马尔•阿克萨卡洛夫在其官方社交账号上发布了这一消息。

据州长介绍，代表团成员包括亚利桑那州国会发言人罗素·鲍尔斯、亚利桑那大学校长罗伯特·罗宾斯，以及亚利桑那大学学术事务高级副校长兼副校长莉兹·福克斯。现阶段，双方正在就与当地大学建立合作等问题进行协商讨论。

访问期间，亚利桑那大学代表团对该州重要的教育设施，包括霍兹巴耶夫北哈州国立大学、纳扎尔巴耶夫精英学校以及Digital Urpaq学生宫。

此外，代表团还前往参观了阿布莱汗住宅博物馆，以及近期开馆的Qyzyljar艺术中心，对哈萨克斯坦的文化传统和历史渊源进行了了解。

此外，来宾们还了解了外企YDA集团正在当地实施的多学科联合医院建设项目的进展情况。

州长表示，北哈州有着良好的投资环境。目前，双方就有关将霍兹巴耶夫北哈州国立大学转移到亚利桑那大学信托管理的相关问题进行谈判。这所美国大学是世界百强大学之一。此外，双方还在就交换生的问题进行协商。





【编译：达娜】