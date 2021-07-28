阿塞拜疆政府推出检查公民新冠健康二维码的程序

哈通社/巴库/7月28日 – 阿塞拜疆推出一款用于检测COVID护照的移动应用程序。

该移动应用程序由阿塞拜疆共和国隶属总统的国家公民服务和社会创新局电子政务发展中心研发制作，主要用于由政府内阁批准的国家机关工作人员执行关于检测COVID护照的相关工作。

从2021年9月1日开始，相关机构的人员即可通过icazə.e-gov.az门户网站下载移动应用程序。

通过该程序，被授权的国家机构工作人员，将可以借助扫描公民提供的二维码或输入身份证件数据，验证其持有的COVID护照或免疫证书的有效性。

即使公民没有随身携带纸质的COVID护照，通过该程序，被授权的检查人员也可以通过FIN编码核对相关的信息。若公民没有COVID护照，则程序会显示出提示信息，相关人员会要求该公民前往政府内阁决议指定的设施。

阿塞拜疆公民目前可以通过myGov.az门户网站或myGov.az移动应用程序等查看和打印自己的COVID护照。

整体而言，该程序与哈萨克斯坦目前正在使用中的Ashyq健康二维码系统颇为相似。哈国已经基本完成了Ashyq健康二维码系统在社会公共场所的普及工作，公民通过扫描公共场所入口的二维码，出示个人的COVID健康码（四种颜色）以进出相关设施。

值得一提的是，根据阿塞拜疆内阁的决定，从2021年9月1日起，公共服务领域80%的员工必须持有疫苗接种证书或免疫证书，同时在校大学生也必须持有COVID护照，否则将无法进入校园。此外，阿塞拜疆政府还扩大了没有 COVID 护照的情况下不被允许进入的公共场所目录，其中包括咖啡馆、餐馆、酒店和购物中心等。

【编译：木合塔尔·木拉提】