哈通社/塔什干/7月29日 – 乌兹别克斯坦总统呼吁国民积极接种新冠疫苗。

鉴于当前乌兹别克斯坦国内新冠疫情的严峻形势，该国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在主持疫情防控政府会议期间，呼吁国民积极接种新冠疫苗。

米尔济约耶夫在会上指出，一项最新的学者研究指出，冠状病毒大流行有可能会持续10年之久，因此人民需要习惯与这个病毒长期共存。

他强调，当前乌国内疫情传播情况较为严峻，国民有必要做出理性的决定，积极的接种新冠疫苗。

米尔济约耶夫表示，政府将为保障公民的安全而采取积极的抗疫措施，并将为此花费必要的资金，但公民对自己的生命和健康也需要负起责任。

他指出，虽然施打过疫苗的人群当中也有人出现了感染病毒的情况，但这些患者都属于轻症，并且能够和快出院。

由于乌兹别克斯坦疫情形势升级，自7月28日起该国政府加强了检疫措施。

从7月17日开始，乌兹别克斯坦新冠疫情防控特别委员会规定，所有18岁以上的经贸、餐饮、教育和服务业从业人员，以及军队和执法机构人员，必须接受新冠疫苗的接种。

该国议会目前正在审议一项关于对工作人口实施强制接种疫苗的法案。

【编译：木合塔尔·木拉提】