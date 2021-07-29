副总理：哈萨克斯坦必须发展自己的民族品牌和项目

哈通社/努尔苏丹/7月29日--据总理官网消息，哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫28日以线上形式主持召开发展民族品牌问题工作会议。

中央和地方执行机构领导人参加了会议。

会议就制定发展品族品牌路线图做出了具体工作指示。

副总理表示，哈萨克斯坦必须发展自己的民族品牌和项目，这可以提高哈萨克斯坦的知名度。同时，可以提振民众精神，对宣传定义哈萨克民族身份的民族传统也有一定的帮助。

目前，正在实施将“精神复兴 ” 项目向民族复兴阶段过渡的路线图。 哈萨克斯坦的历史文化遗产可以成为形成和发展具有丰富历史记忆的知识和精神社会的有效机制。

如今，哈萨克式摔跤已成为复兴民间传统体育、推广全民体育运动的一项赛事。 每年有超过 9000 名摔跤迷和超过 200 万名观众观看比赛，该项目得到了民众的大力支持。

会议议程的第二个问题是，发展哈萨克马（库斯塔奈品种）的品种问题。骑马和养马文化是从大草原传到地球的，在全球层面上，这为前所未有的经济和军事创新铺平了道路。

目前为止，已经制定了恢复和保护哈萨克马品种路线图。

【编译：阿依波塔】