总统接见教育和科学部长

哈通社/努尔苏丹/7月29日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日接见教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫。

会谈期间，部长就教育科学领域任务的落实情况，以及新学年开学准备工作进展做出了汇报。

他向总统讲述了旨在恢复传统教育模式而采取的措施。

同时，教育和科学部长介绍了 “ 高知民族”（Білімді Ұлт）项目的筹备，以及总统在国情咨文和社会信任会议上下达的工作指示执行情况。国家元首在社会信任会议上下达的指示中有 43% 与教育和科学有关。在 “勤学学校”（Оқуға құштар мектеп）项目的框架下，正在重组学校图书馆的活动，也在落实购买小说和儿童文学工作。此外，正在同步进行对需要特殊照顾儿童的支持工作。

除此之外，他讲述了将世界一流大学毕业生和青年人才储备成员吸引到教育领域工作情况。 还谈到了有关取消不合格大学的办学资格工作指示的落实情况。

在这方面，总统指示部长加强这方面的相关工作，并考虑修改立法，以简化撤销低质量大学办学资格程序相关工作。

托卡耶夫总统还强调指出了从今年 9 月 1 日起提高公立大学教师工资的重要性。

此外，总统指示制定措施支持国际奥林匹克竞赛的获胜者。

【编译：阿依波塔】