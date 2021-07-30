哈伊斯兰事务管理局呼吁国民积极接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/7月30日 – 哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局针对冠状病毒疫苗接种问题发表了对全国国民的呼吁书。

发表在该机构官网muftyat.kz上的呼吁书中表示，在伊斯兰宗教信仰当中，人的生命和健康是最宝贵的财富，因此每一个人都应该注意保护身体的健康。

文中写到：«真主在《古兰经》的第二章黄牛章(Әл-Бақара сүресі)第195节中说：‘不要亲手让自己涉入险地’。而真主的使者（愿真主的平安和祝福临到他）也曾说：‘接受治疗吧，真主在创造疾病的同时也创造了治愈它的方法’。

充满智慧的哈萨克人民也有一句俗语：‘与其生病后寻求良药，不如找寻不生病的方法’。因此，每一个人都应该尽可能的积极找寻治疗和预防疾病的方法。»

呼吁书中指出，当代最知名的医学专家们均明确表示，抵抗蔓延全球的COVID-19大流行最安全和有效的出路就是接种疫苗。呼吁书还强调，接种新冠疫苗并不会违反任何宗教信条。

«当然，是否接种疫苗依然取决于每一个公民的自愿。»呼吁书说。

哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局表示，当前全球和哈萨克斯坦本国的新冠疫情形势不容乐观。

呼吁书最后写道：«许多家庭中出现了感染甚至死亡的病例，这证明了接种疫苗的必要性。因此我们呼吁所有国民，为了个人的健康，请积极的接种新冠疫苗。愿真主保佑我国人民战胜疾病，保佑所有的患者早日恢复健康！阿门！»

【编译：木合塔尔·木拉提】