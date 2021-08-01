哈德两国就环保领域加强合作

哈通社/努尔苏丹/8月1日 – 哈萨克斯坦生态地质和自然资源部部长马赫祖穆•米尔扎哈利耶夫31日会见德意志联邦共和国驻哈萨克斯坦特命全权大使蒂罗•克雷恩尔一行。

与德国大使一同出席此次会谈的德方代表还包括：德国欧洲和亚洲总干事雷扎·波瓦什、德国独联体地区采矿技术常务董事罗曼·卡尔勒、德国驻哈萨克斯坦销售和工程总监米哈伊尔·希姆拉诺夫、欧洲和亚洲战略负责人弗洛里安·多因克。

哈萨克斯坦生态地质和自然资源部环境规管委员会主席祖力夫哈尔·卓勒达索夫列席会议。

会议就哈德两国在环保领域的合作重点等问题进行了讨论。

此次会谈主要围绕哈德之间开展最先进的技术领域合作展开。具体而言，德方向哈方展示了用于解决工业排放问题的技术方案，以及已经在隶属于ERG 集团的哈萨克斯坦铝业使用的最新减排技术。

值得一提的是，哈萨克斯坦新环保法已于7月正式生效，根据该法的要求，工业企业有义务通过引入最先进的环保技术，减少对环境的污染。业界认为相关要求和激励机制有利于企业技术发展和环保事业。 目前ERG集团正在积极引入环保技术。

【编译：木合塔尔·木拉提】