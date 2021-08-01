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    20:00, 01 八月份 2021 | GMT +6

    奥运第九日成绩：哈萨克斯坦拳手晋级男子超重量级决赛圈

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    哈通社/努尔苏丹/8月1日 – 8月1日，东京奥运2020进入第九个比赛日。

    哈萨克斯坦代表团今天共有6名选手参加了自由体操、田径、摔跤和拳击四个项目的比赛。

    这六位选手的成绩如下

    自由体操项目：在男子自由体操决赛当中，哈萨克斯坦选手米拉德·卡里米以14.133分的成绩，位列第五名。冠亚季军分别被以色列、西班牙和中国选手获得。

    田径项目：哈萨克斯坦选手米哈伊尔·利特文在男子400米跑预赛第五组比赛中，以47.15秒的成绩获得小组第7位，未能晋级。

    拳击项目：

    男子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛3中，哈萨克斯坦选手阿布力汗·阿曼库勒以2：3的比分负于巴西选手赫尔贝特·康西卡奥，未能晋级决赛；

    男子超重量级 (91公斤以上) 1/4决赛4中，哈萨克斯坦选手卡穆什别克·孔卡巴耶夫4：1完胜伊万·维利亚索夫，晋级决赛圈。

    摔跤项目：

    男子古典式60公斤级1/8决赛，哈萨克斯坦选手梅兰别克·阿伊纳古洛夫负于吉尔吉斯选手，未能晋级；

    女子自由式76公斤级1/8决赛，哈萨克斯坦选手艾勒米拉·斯兹德科娃负于吉尔吉斯选手，未能晋级。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 日本 黄金储备
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