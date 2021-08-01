奥运第九日成绩：哈萨克斯坦拳手晋级男子超重量级决赛圈

哈通社/努尔苏丹/8月1日 – 8月1日，东京奥运2020进入第九个比赛日。

哈萨克斯坦代表团今天共有6名选手参加了自由体操、田径、摔跤和拳击四个项目的比赛。

这六位选手的成绩如下

自由体操项目：在男子自由体操决赛当中，哈萨克斯坦选手米拉德·卡里米以14.133分的成绩，位列第五名。冠亚季军分别被以色列、西班牙和中国选手获得。

田径项目：哈萨克斯坦选手米哈伊尔·利特文在男子400米跑预赛第五组比赛中，以47.15秒的成绩获得小组第7位，未能晋级。

拳击项目：

男子中量级 (69-75公斤) 1/4决赛3中，哈萨克斯坦选手阿布力汗·阿曼库勒以2：3的比分负于巴西选手赫尔贝特·康西卡奥，未能晋级决赛；

男子超重量级 (91公斤以上) 1/4决赛4中，哈萨克斯坦选手卡穆什别克·孔卡巴耶夫4：1完胜伊万·维利亚索夫，晋级决赛圈。

摔跤项目：

男子古典式60公斤级1/8决赛，哈萨克斯坦选手梅兰别克·阿伊纳古洛夫负于吉尔吉斯选手，未能晋级；

女子自由式76公斤级1/8决赛，哈萨克斯坦选手艾勒米拉·斯兹德科娃负于吉尔吉斯选手，未能晋级。

【编译：木合塔尔·木拉提】