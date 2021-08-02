首都将加强对公交车辆乘客口罩佩戴情况的监督检查

哈通社/努尔苏丹/8月2日 – 哈萨克斯坦首都努尔苏丹市政府消息称，鉴于当前首都新冠疫情形势严峻，卫生防疫部门将加强在公共交通车辆中的口罩令执行情况的监督工作。

CTS交通公司的工作人员将负责进入公共交通车辆内部，检查乘客的口罩佩戴情况。对于未佩戴口罩或口罩佩戴不规范的乘客，工作人员将作出口头提醒，并要求乘客遵守针对新冠肺炎的防范规则。

CTS公司负责人表示，工作人员会经常进行检查。目前许多乘客存在不遵守防疫规则的情况，大多数情况下不少乘客是在看到工作人员时在开始佩戴口罩。

负责人指出，虽然公交车辆经过了严格消毒，但在其中的乘客如果能够正确的遵守口罩佩戴要求，将能够更好的保护自己和他人的身体健康。

目前对未佩戴口罩的乘客仅做出口头警告，尚未有采取罚款等惩戒措施的决定。

首都努尔苏丹市近期的新冠疫情传播形势较为严峻，每天新增病例数已连续多日在1000例以上，并且已有300多例中等或重度症状患者入院。

专家建议首都居民遵守防疫规则，保护自身健康。学者们还强调，实现全社会对冠状病毒的群体免疫最有效的方式是接种新冠疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】