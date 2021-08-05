哈萨克斯坦石油和天然气项目中本地份额为多少？

哈通社/努尔苏丹/8月5日—卡拉恰甘纳克油田扩展项目本地内容开发论坛5日以线上形式举行。

哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫、西哈州州长哈里·耶斯哈利耶夫、卡拉恰甘纳克石油作业公司（KPO）代理总经理詹卡洛·如尤，以及商业和其他相关领域协会代表出席论坛。

会上，诺海耶夫称，今天，哈萨克斯坦三大油气项目在开发本地内容方面开展着富有成效的工作。KPO已成功完成解除天然气生产限制的项目，同时，第四台注气压缩机的建设项目已接近尾声。

«托卡耶夫总统指示，合理利用底土，确保生产对环境影响最小的矿物。»他说。

此外，诺海耶夫指出，2011年，卡拉恰甘纳克项目在采购本地货物、工程和服务中的份额达到38％，2020年底，这一数字增至59%。而根据2021年的数据显示，本地内容在货物采购中所占的比例仅为10.08%。

«哈萨克斯坦绝大多数企业完全符合向石油和天然气行业底土使用者设定的要求。我们应努力解决这一问题，增加本地内容的份额，同时在该行业建立足够的工资水平，这也是国家领导层和政府的任务。»诺海耶夫说。

他还表示，今年，在能源部的倡议下，开设了一个国际油气工程开发中心，为哈萨克斯坦油气装备生产提供重要支持。该中心将为增加本地内容的工作提供新的动力。

【编译：达娜】