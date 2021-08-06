田径运动员奥尔加·雷帕科娃宣布退役

哈通社/努尔苏丹/8月6日 – 哈萨克斯坦田径远动员、东京奥运会开幕式哈萨克斯坦代表团旗手奥尔加·雷帕科娃宣布告别运动生涯，正式退役。

奥尔加·雷帕科娃8月5日通过个人INS账号发表了决定退役的消息。

«我是一个幸福的人，在我的运动生涯中，有幸能够与奥尔加·萨拉杜欣娜和卡佳·梅娜等优秀的女性运动员们并肩。东京奥运将是我运动生涯的终点。对我而言，她们永远是最优秀的。今后我们不再是竞技场上的对手，而是生活中的好友，我喜爱她们。我相信，以后我们会有更多的在体育场外见面的机会。祝愿她们能够实现自己的目标和梦想，在人生中享有更多的成功！»雷帕科娃写道。

在今年的东京奥运会上，雷帕科娃作为国旗手代表哈萨克斯坦参加了开幕式。在随后的正式比赛中，她在女子三级跳项目小组赛中位居第12位，未能晋级决赛。

1984年出生的雷帕科娃运动生涯中曾获得2005年亚洲室内运动会女子五项，和2006年亚运会女子获得七项全能金牌，她在2012年伦敦奥运会上获得三级跳冠军，在2016年里约奥运会上获得三级跳远铜牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】