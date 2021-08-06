哈萨克斯坦参议院副议长出席伊朗总统就职典礼

哈通社/德黑兰/8月6日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫出席了在德黑兰举行的伊朗伊斯兰共和国总统宣誓就职仪式。

根据哈萨克斯坦共和国总统的委派，哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫 5日出席了在伊朗伊斯兰共和国首都德黑兰议会大厦举行的新任总统易卜拉欣·莱希的就职典礼。

在当天的仪式上，易卜拉欣·莱希向该国最高立法机构议员们宣誓，正式就任该国总统职务。

在伊朗访问期间，阿斯哈尔·沙克洛夫会见了伊朗议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫。会谈中，双方就哈萨克斯坦与伊朗之间的各领域合作现状和未来前景，以及双方共同关心的国际热点问题进行了讨论。





此外，副议长还会见了伊朗议会哈伊友好小组负责人戈拉姆·努雷。双方就哈伊两国在国际组织框架内的双边合作，以及议会间合作等事宜交换了意见。

阿斯哈尔·沙克洛夫访问伊朗期间还会见了伊朗伊斯兰共和国目标设置会议秘书穆赫辛·雷扎伊举行了会面。会谈期间，副议长向对方介绍了哈萨克斯坦议会的主要工作方向，以及当前正在实施的一系列变化等。

目标设置会议是隶属于伊朗最高领袖的，负责监督所有国家机关的行政机构。该机构成员包括伊朗前总统及各领域知名人士。

在伊朗总统就职典礼的框架下，哈萨克斯坦参议院副议长还与多个国家的代表举行了一系列双边会晤。

在今年6月18日举行的伊朗第13届总统选举中，莱希以61.95%的得票率胜出。伊朗最高领袖哈梅内伊8月3日批准莱希出任总统。

【编译：木合塔尔·木拉提】