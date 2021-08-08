哈通社/努尔苏丹/8月8日-- 据共同社消息，第32届夏季奥运会8日在日本东京都新宿区的国立竞技场举行了闭幕式，为17天的日程画上句号。受新冠疫情影响史上首次延期一年的奥运会被迫在紧急事态宣言下进行，多半比赛场馆无观众入场。在批评和混乱之中，来自世界各地的运动员奋勇拼搏。

自1964年东京奥运会以来，57年后第二次在日本举办的奥运会不同于上次，欢庆气氛并不浓重。日本国内单日新增感染人数在奥运期间骤增至约3倍。医疗资源吃紧，对举办奥运的消极意见未消。另一方面，运动员则在困境中竭尽全力。日本获得史上最多的27枚金牌，加上14枚银牌和17枚铜牌，奖牌数58枚也刷新最高纪录。

包括年轻人喜爱的滑板等新项目在内，东京奥运会实施了史上最多的33个大项、339个小项的比赛。参赛选手男女几乎各占一半。在大会提出的«多样性与和谐»理念之下，变性运动员参加了女子举重比赛，公开LGBTQ（性少数人群）身份的选手数量也创新高。

皇嗣秋筱宫、首相菅义伟、东京都知事小池百合子和国际奥委会（IOC）主席巴赫等人出席了闭幕式。

在东日本大地震受灾地举行了部分场次有观众入场的比赛，但“重建奥运 ” 的理念是否得以传扬，质疑声也很强烈。

作为新冠对策，运动员和奥运相关人员的行动受到严格限制。对于外出观光的运动员等性质恶劣的违规者，奥组委剥夺了其奥运参加资格证。此外还出现32名运动员在新冠检测中呈阳性导致无法参赛的情况。