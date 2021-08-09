哈萨克斯坦已向土耳其派出紧急救援队 协助兄弟国家扑灭山火

哈通社/努尔苏丹/8月9日 – 哈萨克斯坦向土耳其派出灭火直升机，以援助该国扑灭山火。

据哈萨克斯坦紧急情况部消息，为协助兄弟的土耳其共和国扑灭正在该国南部地区的森林大火，哈萨克斯坦共和国派出了由2架专用灭火直升机和16名救援人员组成的一支紧急救援队。

哈萨克斯坦紧急情况部新闻发言人塔勒哈特·瓦里说：«受哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫委派，哈紧急情况部派出了2架装备有灭火设备的米-8直升机和16名救援人员组成的紧急救援队，前往土耳其援助该国扑灭森林火灾。»

哈萨克斯坦紧急救援队已于7日启程，将通过三个国家的领空飞抵土耳其穆古拉市。

哈紧急情况部第一副部长易卜拉欣·库尔希姆巴耶夫7日在机场为救援队送行。

哈紧急情况部新闻发言人塔勒哈特·瓦里表示，紧急救援队抵达土耳其后，与当地政府之间的合作事宜将通过哈萨克斯坦驻土耳其大使馆进行协调。

此外，哈萨克斯坦愿意向土耳其提供人道主义援助，以恢复因此次山火而受到损毁的森林资源。

«重新种植的树木，将是哈萨克和土耳其人民友谊与兄弟情义的象征。»他说。

根据阿纳多卢通讯社的报道，7月28日爆发的山火已持续多日，目前共有18 架水陆两栖飞机、850 架水车和水罐车、57 架直升机、150 辆工程用车、9 架无人机和 5250 名消防员参与灭火工作。





【编译：木合塔尔·木拉提】