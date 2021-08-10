全球多个国家出现新冠疫情加剧情况

哈通社/努尔苏丹/8月10日 -- 随着德尔塔变异株的大范围传播，全球多个国家主线了新冠疫情持续加剧的情况。

在美国，过去三天但日新增病例均超过10万，其中，路易斯安那州、佛罗里达州和阿肯色州的新病例最多。美国过去一个星期的住院人数也激增40%，死亡人数增加18%。

澳大利亚人口最多的新南威尔士州新增356起2019冠状病毒本土病例，创下单日新高，这一波疫情也已扩散到新州北部。维州首府墨尔本定后天（12日）解封，新州首府悉尼则定月底解封，但随着病例增加，新州的封锁范围已扩大到北部接近昆士兰州边境的两个地区。澳洲目前的累计病例为3万6600多起，其中939人死亡，防控疫情的成效比许多发达国家好。不过，德尔塔变种病毒迅速传播，似乎影响了澳洲政府重启经济的计划。经济师估计，墨尔本和悉尼两大城市封锁可能导致澳洲经济再次陷入衰退。

韩国的2019冠状病毒单日新增病例连续35天保持在四位数。韩国中央防疫对策本部说，昨天（9日）新增1540起病例，比前天（8日）多48起，累计病例逼近21万4000起。

日本的2019冠状病毒单日新增病例连续七天破万。 当地昨天（9日）新增1万2000多起病例，比前天（8日）减少将近2400起，累计病例突破104万5000起。其中，2884起新病例来自东京，创下星期一的最高纪录。

【编辑：木合塔尔·木拉提】