哈萨克斯坦将减少煤炭消费量

哈通社/努尔苏丹/8月10日—哈萨克斯坦工业和基础设施发展部日前制定供暖季用煤需求计划，将今年冬季的煤炭需求量从1000万吨减少至730万吨。

据工业部称，部分居民点的天然气供应是煤炭需求量减少的主要原因。在此方面，煤炭消费量将减少至480万吨（去年冬天为720万吨）。根据初步统计数据显示，今年上半年，公共事业部门和居民日常生活的煤炭供应量为340万吨，发电企业的供应量为3130万吨，工业企业的供应量为290万吨，同时，煤炭出口量为1450万吨。

除东哈州、北哈州以及阿拉木图市以外，全国各地区均已确认2021-2022年供暖季节的煤炭需求量，并已开始着手开展相关工作，包括宣布煤炭采购招标，并确定区域运营商。

2021年1-7月，国内煤炭企业共开采煤炭5970万吨（不含精矿），同比增长98.9%。

现阶段，哈萨克斯坦四家煤矿公司负责煤炭供应，占市场份额总交付量的89%。

据了解，向公共事业部分和居民日常生活供应的煤炭主要通过商品交易所出售。交易委员会今年批准通过了新规定，区域运营商可通过商品交易所直接获得地方煤炭需求的10%，以防止涉及产品分销的中介商。其余 90%的煤炭可由煤矿公司按自己的条件出售，即通过直接合同或通过交易所出售。

【编译：达娜】