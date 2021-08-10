加拿大放开已充分接种指定疫苗的美国人入境

哈通社/努尔苏丹/8月10日--据中新社报道，加拿大8月9日迈出因新冠疫情«封关»后重新开放外国人入境的重要一步。已经充分接种加官方所认可的新冠疫苗且满14天的美国公民及美国永久居民，可从美国入境加拿大。

这是加美边境有限度«封关»近17个月之后，加拿大单方面采取的放开措施。美国政府则已将美加边境的通关限制措施延长至8月21日。

加政府计划从9月7日起对已完全接种加方认可疫苗且满14天的所有国际旅客放开入境。

加政府目前认可的新冠疫苗包括辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生公司研制的疫苗。对于接种其他疫苗且不具备豁免条件的外国旅客，加官方尚未恢复开放入境。

加官方自2020年3月18日起禁止非加拿大公民或永久居民的大部分旅行者入境。从当年3月21日起，加美两国之间的边境线也禁止旅游和休闲目的的«非必要跨境旅行»。

自今年7月5日起，加拿大开始实施其放宽入境限令的首阶段措施，已充分接种疫苗的加公民及永久居民在回国入境时可豁免隔离及入境第8天的病毒检测。

同样自8月9日起，加拿大还取消了对所有入境航空旅客为期3晚的指定酒店强制隔离措施，但旅客仍需提交自我隔离计划；所有入境客须使用加官方指定的ArriveCAN程序提前提交旅行信息，但已完全接种疫苗的旅客在抵加时，可豁免入境病毒检测和隔离。

另外，加官方扩充了国际航班入境点，除已有的蒙特利尔、多伦多、卡尔加里、温哥华4个国际机场外，再恢复哈利法克斯、魁北克市、渥太华、温尼伯和埃德蒙顿5个机场。

加官方作出逐步解除«封关»决策的原因是该国疫情自5月起明显好转。但7月下旬以来，因德尔塔毒株蔓延，多地疫情出现反弹。

截至8月9日晚，加拿大累计报告病例约144.2万例；7天平均日增病例已从7月中旬的三四百例增至目前的近1300例，反弹至约2个月前的水平。

尽管旅游业等对逐步恢复外国人入境的措施表示欢迎，但由于美国近期也出现疫情反弹，一些医卫界人士也向加媒体表达担忧，认为防疫工作可能面临更大压力。