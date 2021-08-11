生态部将研究开征碳税可行性

哈通社/努尔苏丹/8月11日 -- 据哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部发布消息，哈正在研究开征碳税的可行性，为此将成立专门工作组，研究欧盟征收碳关税对哈实体经济部门的影响，并对引入出口碳关税、建立碳基金和收紧碳排放交易等问题进行评估。工作组还将研究在哈开征碳税的可行性，以及减少温室气体排放的相关措施。

据悉，根据欧盟提出的一揽子气候法案，欧盟将设立碳边境调节机制（CBAM），对纳入清单的碳密集型商品进口开征关税。碳边境调节机制将分阶段推进： 2023年起按照简化程序实施；2026年起全面实施。生产商自2023年起需报告产品碳足迹，自2026年起需支付相关费用。

据联合国贸发会议（UNCTAD）估算，如果欧盟对每吨碳排放征收44美元碳关税，预计哈萨克斯坦每年将损失2.07亿美元出口收入；如果对每吨碳排放征收88美元碳关税，哈每年将损失3.52亿美元出口收入。

哈贸易和一体化部长苏力坦诺夫此前表示，如果欧盟对所有碳排放征收关税，哈能源原材料出口商每年需增加支出 12-15 亿美元；非原材料出口商则需额外支出2.5-3.5亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】