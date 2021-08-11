央行行长对通货膨胀做出解释

哈通社/努尔苏丹/8月11日--哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫在11日召开的政府例行工作会议上对今年前7个月的通货膨胀情况做出了解释。

行长表示，哈萨克斯坦的通货膨胀率在今年 6 月急剧上升至 7.9% 后继续增长，7月达到了2017 年以来的最高水平 8.4%。粮食市场的频繁失衡、世界大宗商品价格的持续上涨，以及俄罗斯等主要贸易伙伴国家高通胀的背景下，通胀加速正变得更加稳定。

据其介绍，今年 7 月份的食品通胀从 10.6% 上升至 11.0%，部分当季蔬菜价格的大幅上涨推动了年度食品价格的增长。肉类和植物油价格的上涨也带来了持续额外压力。

“由于耐用品和燃料价格上涨，非食品通胀从 6.9% 上升至 7.2%。管理服务和部分市场服务价格的上涨导致付费服务的通货膨胀率从 5.6% 加速至 6.1%。考虑到食品、燃料和电价大幅上涨价格，以及财政刺激力度的加大，预计到 2021 年底的通胀将在 6~7% 的范围内。在通胀明显加速的背景下，为在当前货币政策框架下确保物价稳定，央行于今年7月26日决定将基准利率上调至25个基点，至9.25%。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】