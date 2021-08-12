政府副总理主持召开群众和儿童体育发展工作会议

哈通社/努尔苏丹/8月12日—政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫12日主持召开工作会议，就哈萨克斯坦群众和儿童体育发展的现状和前景问题进行讨论。

据政府总理官网新闻消息，文化和体育部部长阿克托特·拉伊穆库洛娃，各州州长及相关领域负责人参加了此次会议。

按照总统指示，哈萨克斯坦体育领域迫切需要进行有效改革。对此，副总理在会上设定了多项重要任务，增加群众体育和儿童体育的可及性。具体来说，副总理指示今年将国民参与体育运动的比例提升至35%（目前的数据为31.6%）。为此，需增加儿童和青少年体育俱乐部数量，恢复中小学和大学体育联盟的工作，扩大儿童免费体育项目。

副总理指示，库斯塔奈州、阿特劳州和曼格斯套州需着手开展建设体育寄宿学校，提高体育设施装备水平。此外，到今年到今年年底，需完成43个体育和娱乐中心的建设，扩大户外健身区和其他免费体育场地网络。

同时，要确保在2023年前将«祖国之光»党专业体校教师工资翻番，并在2025年前为每个农村地区配备一名体育指导员。

副总理指示，应根据国际最佳实践，重新指导审查包括国家队在内的专业运动员的训练方案，制定专项计划，解决专业体育人才（包括运动心理学家、生物力学家、营养师等）的短缺问题。

副总理还指示要严格监管体育领域预算和预算外资金的有效使用。

此外，需重新审议并修订已批准通过的至2025年体育文化和群众体育发展综合规划。同时确保通过立法修正，扩大文化和体育部在国家发展群众和儿童体育方面的权力。

副总理表示，群众和儿童体育的发展问题将在政府的密切关注下。

【编译：达娜】