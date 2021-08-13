乌兹别克斯坦将加大天然气勘探开发力度

哈通社/塔什干/8月13日 -- 乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫日前召集会议，研究油气产品稳定供应问题，乌能源部长，石油天然气公司和天然气运输公司等企业负责人参会。

米指出，乌国内天然气产需缺口巨大，供需矛盾日益尖锐，2021年上半年进口天然气9.17亿立方米，花费国家大量外汇，过去几年给油气领域14亿美元拨款和采取的系列改革措施没有发挥应有作用。米责成有关部门负责人优先关注民生需求，拿出针对每个气田的切实举措，充分利用外资和合资企业潜能，确保今年下半年实现天然气产量320亿立方米，液化气产量45.7万吨，以保障经济发展和消费需求，特别是秋冬季供气管网平稳运行。

米强调，随着经济发展及系列天然气化工项目实施，未来5年内乌国内天然气需求还将进一步增加，为此应制定天然气行业发展具体规划，加快地质勘探工作进程，在竞争基础上引入国外有经验的地质勘探公司和投资者，加大新气田勘探开发力度，扩大资源基础。

据乌国家统计委员会数据，2021年1-6月，乌天然气产量为263.08亿立方米，同比增长4.7%；石油产量35万吨，同比下降2.2%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】