世卫组织希望就新冠病毒溯源延续此前对中国的访问

哈通社/努尔苏丹/8月13日 -- 世界卫生组织12日发表声明，希望延续此前就新冠病毒起源问题对中国进行的访问，该组织表示这种访问同其他研究非典、中东呼吸综合征、禽流感、拉沙和埃博拉病毒起源的访问没有什么不同。

据联合国新闻报道，世卫组织表示，这一访问旨在确保确定广泛的科学技能和专业知识，以便就确定任何未来新出现或再次出现的大流行潜在病原体的来源所需的研究向世卫组织提供建议。

它表示，中国和其他一些会员国已经就进一步研究新型冠状病毒«实验室假设»的基础致函世卫组织。他们暗示起源研究已经被政治化，世卫组织正在由于政治压力而采取行动。

世卫组织表示，它在审查第一阶段研究报告时，确定没有足够的科学证据排除任何假设。具体而言，为了澄清«实验室假设»问题，重要的是要获得所有数据，考虑科学最佳做法，并研究世卫组织已经建立的机制。它强调，世卫组织只关注科学，提供解决方案并建立团结。

它表示，天花是唯一被根除的人类病毒。世界上只有两个国家——俄罗斯和美国把天花病毒储存在安全的实验室里。世卫组织生物安全小组每两年对俄罗斯和美国疾控中心天花实验室进行一次检查，最近一次对俄罗斯实验室的访问在2019年1-2月进行。对美国疾控中心实验室的检查在2019年5月完成。检查小组向世界卫生大会提交了报告，并在世卫组织网站予以公布。

世卫组织强调，分析和改进包括中国在内的全球所有实验室的实验室安全和规程，对于世界集体生物安全和安保非常重要。

它表示，寻找一种新病毒的起源是一项非常困难的科学任务，需要时间。世卫组织致力于遵循科学。它呼吁各国政府搁置分歧，共同努力提供所需的所有数据和获取途径，以便尽快开始下一个系列研究。



